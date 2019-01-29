2019-01-29T08:17:55+03:00
Происшествия

"Курские электросети" хотели содрать с курян деньги на покупку дорогих авто

Компания включила в тариф для населения дополнительно 3 миллиона рублей
Светлана ВОЛКОВА
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"Курские электросети" хотели, чтобы потребители заплатили за шикарные авто для компании из своих карманов"Курские электросети" хотели, чтобы потребители заплатили за шикарные авто для компании из своих кармановФото: Из архива КП.
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Прокуратура Курска провела проверку соблюдения законодательства при реализации инвестиционных программ субъектами электроэнергетики.

Как известно, АО «Курские электрические сети» занитмаются передачей электрической энергии в Курске. И по закону мероприятия, реализуемые этой организацией при исполнении инвестиционной программы, должны способствовать энергосбережению и энергетической эффективности.

Но, как показала проверка, при исполнении этой программы на 2015-2019 годы АО «Курские электрические сети» учли затраты на покупку двух дорогостоящих автомобилей. Однако покупка транспортных средств фактически направлена на капитализацию предприятия и не вызвана производственной необходимостью, отметили в прокуратуре.

По прокурора Курска комитет по тарифам и ценам региона при расчете тарифов АО «Курские электрические сети» на 2019 год исключил дополнительную сумму затрат в 3 млн. рублей из тарифа.

К слову, у курян до сих пор вызывает немало вопросов правильность начисления оплаты за ОДН, произовдимая этой компанией.

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