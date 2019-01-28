Средняя стоимость школьного обеда в Курске составила 60 рублей

СЕГОДНЯ 17:01 2019-01-28T17:01:12+03:00

Изменить размер текста: A A

По состоянию на 1 января бесплатное питание в Курске получают 7300 учащихся, из которых 4488 детей – из многодетных семей, 2162 ребенка – из малообеспеченных семей, 155 детей – из социально незащищенных семей, и 495 детей – с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в комитете образования Курска. Субсидия на это выделяется из бюджета Курска. С 1 января 2016 года она рассчитывается исходя из стоимости обеда, равной 60 рублям. Этой цены при составлении меню придерживаются все организации, которые занимаюся школьным питанием.

К слову, блюда в школьных столовых в 2019-м году подорожали по сравнению с прошлым годом.

В 2018 году на организацию школьного питания из городского и регионального бюджетов было потрачено 58,5 млн. рублей, в том числе из бюджета города – более 53,8 млн. рублей.

Для учеников, которые ходят на продленку, организовано трехразовое питание за счет средств родителей. Средняя стоимость завтрака за родительскую плату составляет 45-50 рублей, стоимость полдника для детей, посещающих группу продленного дня, - 25-30 рублей, уточнили в комитете.