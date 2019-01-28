2019-01-28T16:34:12+03:00
Общество

Куряне-блокадники получат единовременную выплату

Также ветераны получат памятные знаки
Ольга ДАНИЛОВА
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Скромные выплаты получат пережившие ужасы блокады ЛенинградаСкромные выплаты получат пережившие ужасы блокады ЛенинградаФото: Из архива КП.
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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов направил письмо врио губернатору Курской области Роману Старовойту, в котором он выражает признательность за содействие в сборе информации о жителях блокадного Ленинграда, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», проживающих в Курской области.

В письме также сообщается, что с учетом столь значимой даты правительство Санкт-Петербург приняло решение о единовременной выплате в размере семи тысяч рублей жителям блокадного Ленинграда, проживающим не только в Северной столице, но и в других регионах. Также этой категории граждан будут вручены памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

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