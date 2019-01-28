Винцкевич и ансамбль «Новое искусство» сыграют в курской филармонии
Леонид Винцкевич – музыкант-просветитель, чье имя внесено в Международную энциклопедию артистов джаза, представляет новую программу, посвященную блюзу.
В концерте принимает участие ансамбль «Новое искусство». Специальный гость – Юрий Новгородский – один из самых заметных на московской сцене блюзовых гитаристов. Помимо сотрудничества с такими артистами, как Сергей Воронов и Николай Арутюнов, зарекомендовал себя как участник собственных проектов Backstage Band и Free Ride. Официальный артист D’Addario.
В программе концерта – всемирно известные блюзовые композиции, авторские сочинения и несравненная импровизация прославленных музыкантов.
(6+)
Сонина, д. 4
1 февраля в 19.00