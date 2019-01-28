2019-01-28T15:46:00+03:00
Звезды

Винцкевич и ансамбль «Новое искусство» сыграют в курской филармонии

Программа называется «Блюз как явление XX века»
Ольга ДАНИЛОВА
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Курян ждут на концерте 1 февраляКурян ждут на концерте 1 февраляФото: из открытых источников
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Леонид Винцкевич – музыкант-просветитель, чье имя внесено в Международную энциклопедию артистов джаза, представляет новую программу, посвященную блюзу.

В концерте принимает участие ансамбль «Новое искусство». Специальный гость – Юрий Новгородский – один из самых заметных на московской сцене блюзовых гитаристов. Помимо сотрудничества с такими артистами, как Сергей Воронов и Николай Арутюнов, зарекомендовал себя как участник собственных проектов Backstage Band и Free Ride. Официальный артист D’Addario.

В программе концерта – всемирно известные блюзовые композиции, авторские сочинения и несравненная импровизация прославленных музыкантов.

(6+)

Сонина, д. 4

1 февраля в 19.00

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