Винцкевич и ансамбль «Новое искусство» сыграют в курской филармонии

СЕГОДНЯ 15:46 2019-01-28T15:46:00+03:00

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Леонид Винцкевич – музыкант-просветитель, чье имя внесено в Международную энциклопедию артистов джаза, представляет новую программу, посвященную блюзу.

В концерте принимает участие ансамбль «Новое искусство». Специальный гость – Юрий Новгородский – один из самых заметных на московской сцене блюзовых гитаристов. Помимо сотрудничества с такими артистами, как Сергей Воронов и Николай Арутюнов, зарекомендовал себя как участник собственных проектов Backstage Band и Free Ride. Официальный артист D’Addario.

В программе концерта – всемирно известные блюзовые композиции, авторские сочинения и несравненная импровизация прославленных музыкантов.

(6+)

Сонина, д. 4

1 февраля в 19.00