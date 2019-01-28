Против директора курской фирмы завели дело за невыплату зарплаты

СЕГОДНЯ 15:32 2019-01-28T15:43:18+03:00

Курянка может получить судимость по уголовной статье Фото: Из архива КП.

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СК завел уголовное дело против 38-летнего директора организации. Женщину подозревают по статье "Невыплата свыше двух месяцев заработной платы".

По версии следствия в с 1 января по 1 апреля 2018 года директор организации в нарушение требований Конституции РФ и трудового законодательства умышленно не выплачивала больше двух месяцев заработную плату трем работникам. В результате перед ними образовалась общая задолженность более 300 тысяч рублей.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.