2019-01-28T15:43:18+03:00
Происшествия

Против директора курской фирмы завели дело за невыплату зарплаты

Трем сотрудникам компания задолжала более 300 тысяч рублей
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянка может получить судимость по уголовной статьеКурянка может получить судимость по уголовной статьеФото: Из архива КП.
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СК завел уголовное дело против 38-летнего директора организации. Женщину подозревают по статье "Невыплата свыше двух месяцев заработной платы".

По версии следствия в с 1 января по 1 апреля 2018 года директор организации в нарушение требований Конституции РФ и трудового законодательства умышленно не выплачивала больше двух месяцев заработную плату трем работникам. В результате перед ними образовалась общая задолженность более 300 тысяч рублей.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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