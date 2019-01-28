Курянка отметила столетний юбилей

СЕГОДНЯ 14:45 2019-01-28T14:45:45+03:00

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Курские почтовики поздравили со 100-летием ветерана почтовой отрасли Викторию Гостеву. 28 января почтовики побывали в гостях у бывшей коллеги, ветерана Великой Отечественной войны, курянки Виктории Гостевой, которая накануне отметила 100-летний юбилей.

Виктория Андреевна прожила насыщенную, интересную жизнь. Вместе с мужем воспитала четверых детей, не жалея сил честно трудилась на почте долгие годы.

Первая запись в трудовой книжке датирована 1938 годом, последняя – 1988. За полувековой трудовой период женщина работала на разных участках. Начинала с «описчика» и «развозчика» газет, закончила начальником почтового вагона. Перерыв в почтовой трудовой биографии был сделан лишь на время оккупации фашистскими войсками Курска. После освобождения родного города женщина вернулась на почту, которой и посвятила всю свою жизнь. Добросовестный, многолетний труд почтовика отмечен множеством наград, первую из которых она получила в далекие военные годы.

По словам ее дочерей, на протяжении всей жизни для Виктории Андреевны две вещи оставались самыми главными – семья и почта. Даже в преклонном возрасте, будучи слаба здоровьем, она и сейчас часто заводит речь о работе - вспоминает былые годы и сожалеет, что их нельзя вернуть.