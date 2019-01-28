Курский «ЮЗГУ-АТОМ» на выезде дважды обыграл «Луч»

СЕГОДНЯ 13:23 2019-01-28T13:23:40+03:00

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Игры 11-го тура Чемпионата России, состоявшиеся в Москве, принесли в копилку курских волейболисток две победы, позволив ВК «ЮЗГУ-АТОМ» (Курская область) упрочить положение в турнирной таблице.

Первая игра началась с атак курянок, которые быстро овладев инициативой, записали первый сет себе в актив – 9:25 в пользу «ЮЗГУ-АТОМ». Во второй партии московские волейболистки постарались выправить ситуацию, перейдя от обороны к атакующим действиям. Однако кардинальных изменений в игре не произошло. Второй игровой отрезок также остался за курскими спортсменками – 20:25 – в пользу «ЮЗГУ-АТОМ». В третьей партии москвичкам почти удалось выровнять игру, однако доминирующие на площадке курянки довели первую встречу до победы в три сета – 23:25 – в пользу «ЮЗГУ-АТОМ». Итоговый счет первой игры: 0:3 в пользу курского «ЮЗГУ-АТОМа» (счет по партиям - 9:25, 20:25, 23:25).

Повторная игра началась в равной борьбе. Уверенные атакующие действия «ЮЗГУ-АТОМа» чередовались успешными контратаками хозяек площадки, судя по игре, настроившихся на реванш. Грамотные и уверенные действия курянок в концовке первой партии при относительно равной игре склонили чашу весов в пользу «ЮЗГУ-АТОМа» - 20:25. Как оказалось, сил на равную борьбу с соперницами из Курска у «Луча» хватило только на первый сет. Второй и третий игровые отрезки «ЮЗГУ-АТОМ» быстро завершил в свою пользу с одинаковым счетом - 14:25. Итог повторной встречи - 0:3 в пользу курского «ЮЗГУ-АТОМа» (счет по партиям – 20:25, 14:25, 14:25).

По итогам 11-го тура «ЮЗГУ-АТОМ» записал в свой актив две победы и 6 очков, упрочив свои позиции в середине турнирной таблицы. На счету «ЮЗГУ-АТОМа» - 10 побед и 30 очков.

8-9 февраля ВК «ЮЗГУ-АТОМ» ожидает домашний тур, в рамках которого клубу предстоит померяться силами с новосибирским ВК «Олимп». После 18-и игр «Олимп» имеет в своем активе четыре победы, 13 очков и 10-ю строчку в турнирной таблице.