2019-01-28T12:20:49+03:00
Общество

Мгновенные переводы наличными на карту Сбербанка по номеру телефона теперь доступны и в «Связном»

Ранее данная услуга была запущена в «Евросети»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сбербанк и Объединенная компания «Связной/Евросеть» объявляют о расширении сотрудничества: теперь во всех магазинах «Связной» доступны моментальные переводы наличными на карту Сбербанка по номеру мобильного телефона, денежные средства на карту поступают мгновенно.

- Популярность переводов в Сбербанке продолжает расти, - рассказал вице-президент ПАО Сбербанк, директор дивизиона «Платежи и переводы» Игорь Мамонтов. - В прошлом году сервис вышел за пределы банковской сферы, когда к экосистеме моментальных переводов по номеру телефона подключилась «Евросеть». В этом году присоединился «Связной». Мы планируем и дальше развивать сеть партнеров, делая сервис еще более доступным и удобным для наших клиентов.

- Аналогичная услуга в магазинах «Евросети» доказала свою востребованность, - полагает директор телекоммуникационных и финансовых услуг Объединенной компании «Связной/Евросеть» Антон Павлов. - Поэтому масштабирование сервиса на «Связной» является логичным продолжением нашего проекта со Сбербанком. Теперь еще больше людей смогут пополнить карту себе или своим родным и близким без очередей, рядом с домом или работой.

Минимальная сумма перевода составляет 50 рублей, максимальная — 100 тысяч рублей. Количество переводов не ограничено.

На правах рекламы

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На выходных почти два десятка курских водителей лишились прав
На расчистке Курской области от снега работает 193 единицы техники
В Курск привезли электробус
Курские спасатели вызволили из снежного плена машину скорой помощи
Куряне получают новые квитанции за вывоз мусора
В Курске сгорела иномарка
Курские студенты-психологи приняли участие в «Человеческом факторе»
Пропавшего 29-летнего курянина нашли в Орле
С начала года в Курске произошло 25 пожаров
Курян предупреждают о гололеде и тумане
Под Курском горел автомобиль
В Курске ищут виновных в незаконной свалке снега
В Курске наркоман почти год ездил за рулем
В Курской области в жилом доме выгорела комната
Автопарк курской МЧС пополнился сверхпроходимой шеститонной цистерной
На курском хлебозаводе грузовик переехал мужчине ноги
Под Курском ночью горел дом
В Курске пройдет конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах
Дома курян проверят МЧС и газовики
Курского маньяка приговорили к 8,5 годам
Курянин лишился 120 тысяч при покупке машины
В Курской области выбирают человека года
Более 60 тысяч курян не могут выехать за границу