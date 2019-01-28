2019-01-28T12:18:50+03:00
Общество

На выходных почти два десятка курских водителей лишились прав

В регионе прошли рейды на дорогах
Ольга ДАНИЛОВА
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Подобные рейды проходят регулярноПодобные рейды проходят регулярноФото: Светлана ВОЛКОВА
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В прошедшие выходные дни прошли рейды по сплошной проверке водителей на трезвость.

Подобные мероприятия проводятся Госавтоинспекцией постоянно, для формирования устойчивого осознания водителями, допускающими подобные нарушения, неотвратимости наказания.

Всего в период с 25 по 27 января в регионе были задержаны 18 пьяных водителей, восемь отказались от освидетельствования на состояние опьянения, двое задержаны по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция Курской области обращается к курянам с просьбой не оставаться равнодушными, если стали свидетелями того, что человек, управляющий транспортным средством пьян, своевременно сообщить в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.

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