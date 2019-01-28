На расчистке Курской области от снега работает 193 единицы техники
Экстренной помощи попавшим в снежный план рекомендуют просить в службе 112
Регион снова утопает в снегуФото: Светлана ВОЛКОВА
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Cильный снегопад стал серьезным испытанием для дорожных и коммунальных служб города. Работа над расчисткой дорог, улиц, тротуаров и дворов продолжается Она не прекращалась и в ночное время. К сожалению, везде убрать мгновенно не получится.
Сейчас в районах Курской области работают 193 единиц техники, в Курске – 40 единиц техники, на федеральных трассах – 37 ед. техники. На дорогах регионального значения обеспечен проезд автотранспорта, работы по расширению проезжей части продолжаются, сообщили в администрации региона.
Служба 112 круглосуточно принимает обращения граждан, связанные с расчисткой дорог