Курские спасатели вызволили из снежного плена машину скорой помощи

СЕГОДНЯ 11:11 2019-01-28T11:11:24+03:00

Спасатели просят автомобилистов на время отказаться от личного транспорта Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

А также помогли выбраться из сугробов семье с ребенком

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В минувшие выходные на Курскую область обрушился сильный снегопад. 27 января утром машина скорой помощи возвращалась с вызова из поселка Щетинка Курского района, и застряла в снегу, сообщили в региональном МЧС.

На место происшествия был направлен пожарный «Урал» пожарно-спасательной части № 5. Несколько часов потребовалось огнеборцам и неравнодушным людям, подоспевшим на помощь, чтобы вытащить «Газель».

Также 27 января в «Службу спасения» Щигровского района поступил звонок от курянина, который сообщил, что его автомобиль застрял в районе деревни Илларионовка. В салоне находились три человека – семейная пара с пятилетним ребенком.

На место ЧП был направлен автомобиль пожарно-спасательной части № 13 города Щигры. Однако снегопад сильно усугубил дорожную обстановку, спецтехника не смогла вытащить легковушку. Было принято решение перевезти семью в ЕДДС района, где курянам предложили переночевать. Семья отказалась и на такси уехала домой в Курск.

Главное управление МЧС России по Курской области просит автомобилистов на время отказаться от использования личного транспорта. Исключите дальние поездки с детьми. В случае любой беды обращайтесь в «Службу спасения» по номеру 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.