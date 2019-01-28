Курские спасатели вызволили из снежного плена машину скорой помощи
В минувшие выходные на Курскую область обрушился сильный снегопад. 27 января утром машина скорой помощи возвращалась с вызова из поселка Щетинка Курского района, и застряла в снегу, сообщили в региональном МЧС.
На место происшествия был направлен пожарный «Урал» пожарно-спасательной части № 5. Несколько часов потребовалось огнеборцам и неравнодушным людям, подоспевшим на помощь, чтобы вытащить «Газель».
Также 27 января в «Службу спасения» Щигровского района поступил звонок от курянина, который сообщил, что его автомобиль застрял в районе деревни Илларионовка. В салоне находились три человека – семейная пара с пятилетним ребенком.
На место ЧП был направлен автомобиль пожарно-спасательной части № 13 города Щигры. Однако снегопад сильно усугубил дорожную обстановку, спецтехника не смогла вытащить легковушку. Было принято решение перевезти семью в ЕДДС района, где курянам предложили переночевать. Семья отказалась и на такси уехала домой в Курск.
Главное управление МЧС России по Курской области просит автомобилистов на время отказаться от использования личного транспорта. Исключите дальние поездки с детьми. В случае любой беды обращайтесь в «Службу спасения» по номеру 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.