2019-01-28T10:30:28+03:00
Общество

Куряне получают новые квитанции за вывоз мусора

В них должен быть и перерасчет за часть декабря 2018 года
Яна ШЕЛЕСТ
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Региональный оператор начал рассылать квитанции за январьРегиональный оператор начал рассылать квитанции за январь
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Региональный оператор АО «САБ по уборке г. Курска» начал рассылать квитанции за январь 2019 года. В них должен быть и перерасчет за часть декабря прошлого года, когда был снижен норматив накопления твердых коммунальных отходов.

Администрация Курской области напоминает, что по вопросам вывоза ТКО и состояния контейнерных площадок куряне могут обращаться по телефону 8 (4712) 70-02-16.

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