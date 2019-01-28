В Курске сгорела иномарка

СЕГОДНЯ 09:18 2019-01-28T09:18:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В 21:19 27 января на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о том, что горит автомобиль на 11-ом Суворовском переулке в Курске.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели 4 ПСЧ Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

По прибытию в 21:25 было установлено, что горел автомобиль «Рено-Логан». Загорание локализовано в 21:27, ликвидировано в 21:29. Пострадавших нет, сообщили в МЧС.

Огонь уничтожил моторный отсек и панель приборов в салоне.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.