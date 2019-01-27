Курские студенты-психологи приняли участие в «Человеческом факторе»

СЕГОДНЯ 14:01 2019-01-27T14:01:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Шесть студентов, обучающихся по направлению «Психология» в Курском государственном университете, приняли участие в первом этапе всероссийских соревнований «Человеческий фактор - 2019».

В состав двух команд «Бумеранг-1» и «Бумеранг-2» вошли Любомир Маринов, Татьяна Семенова, Мария Жидкова, Алла Голубченко, Елена Черкашина, Виктория Василенко.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, студенты-психологи в течение месяца готовились к выступлению на базе КГУ и Центра медицины катастроф региона. Ребята научились оказанию первой психологической и медицинской помощи в экстремальных ситуациях. По итогам соревнований они получили свидетельства участников и приглашение для членов команд на участие в аналогичных соревнованиях в 2020 году.