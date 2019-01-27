Пропавшего 29-летнего курянина нашли в Орле

СЕГОДНЯ 13:43 2019-01-27T13:43:28+03:00

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Волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Курск" рассказали, как проходили поиски пропавшего 29-летнего Игоря Манохина (Дремина). Об исчезновении молодого человека 25 января сообщила знакомая семьи. Она рассказала, что у соседей пропал сын, нуждающийся в медицинской помощи.

- Около полудня (на следующий день - прим. автр.) под постом в нашей группе появляется свидетельство: девушка пишет, что видела пропавшего ночью у себя в подъезде. Связываемся, коротко опрашиваем, договариваемся о встрече. Свидетельница поясняет, что ,действительно, видела парня у себя в подъезде, был вызван наряд полиции и скорая помощь. О дальнейшей судьбе ей достоверно не известно, но, со слов присутствующих, парня транспортировали в отдел полиции до выяснения обстоятельств, - рассказывают волонтеры.

После этого поисковики решили отправиться к правоохранителям, а также попутно заглянуть на жд-вокзал. Где выяснилось, что молодой человек, буквально, час назад уехал на электричке в Орел.

- Послали запрос соотрядникам в Железногорск, но, к сожалению, там догнать электричку не удалось. Экстренно связываюсь с региональным представителем "Лиза Алерт Орёл", прошу обеспечить встречу и сопровождение пропавшего на вокзале силами отряда. Ждем и надеемся, скрестив пальцы, что парень доедет до конечной станции и не выйдет раньше, - добавляет координатор курского поискового отряда Мария.

В пять часов вечера орловские волонтеры сообщими курским коллегам, что парня встретили и передали полицейским. А около половины десятого вечера молодого человека передали маме.