С начала года в Курске произошло 25 пожаров

26 Янв. 20:52 2019-01-26T20:52:38+03:00

Сначала года в Курске произошел уже ряд пожаров Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В этом году в Курске зарегистрировано 25 пожаров, на которых один человек погиб, двое пострадали. Только за прошедшие сутки произошло три пожара, причиной которых стало замыкания электропроводки.

Спасатели рекомендуют выполнять следующие элементарные правила пожарной безопасности:

обязательно провести проверку и при необходимости ремонт дымоходов, отопительных печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок, других отопительных приборов и систем;

печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м;

также нужно помнить, что очищать дымоходы и печи (котлов) от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона и не реже: одного раза в три месяца для отопительных печей (котлов) и одного раза в два месяца для печей (котлов) и очагов непрерывного действия;

не использовать неисправные электроприборы, следите за исправностью электропроводов (электрошнуры, имеющие повреждения изоляции, должны заменяться), не соединяйте электрошнуры с помощью «скруток»;

не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи штор, мягкой мебели;

не сушите белье над электронагревательными и газовыми приборами.