Курян предупреждают о гололеде и тумане

26 Янв. 20:40 2019-01-26T20:43:34+03:00

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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с 21.00 26 января в течение суток будет облачно временами осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильного снега. Местами туман, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах снежные заносы, ночью местами кратковременная метель. Ветер Юго-восточный, днем с переходом на западный 6-11 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с. Температура по области ночью 2-7º мороза, днем 0-5º мороза.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основной залог безопасной езды в условиях тумана - снижение скорости.

Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле.

Если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, особенно в ночью, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения. Ни в коем случае нельзя пытаться как можно быстрее преодолеть местность, покрытую туманом, вопреки усталости, надежнее и безопаснее переждать туман, съехав с дороги.