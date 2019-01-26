Под Курском горел автомобиль

26 Янв. 20:34 2019-01-26T20:34:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В 17:26 26 января на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о том, что горит автомобиль на улице Комсомольская в поселке Горшечное Горшеченского района.

По прибытию в 17.32 было установлено, что горел легковой автомобиль «Ниссан Кашкай». Загорание локализовано в 17:34, ликвидировано в 17:36. Пострадавших нет, сообщили в МЧС региона.

В автомобиле поврежден моторный отсек.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.