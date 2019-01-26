В Курске ищут виновных в незаконной свалке снега

СЕГОДНЯ 11:06 2019-01-26T11:06:16+03:00

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"КП" уже рассказывала, что экологи вместе с активистами проверили незаконную свалку снега в Курске на улице Полевой. На ее появление пожаловались местные жители. Чтобы разобраться в ситуации, руководитель департамента экологической безопасности и природопользования Курской области Константин Поляков совместно со своими сотрудниками и активистами выехал на улицу Полевую.

В Курске снег разрешено свозить только на две площадки, которые расположены на улице Дубровинского и в переулке Льговском. Однако жители частного сектора на улице Полевой рядом с рекой не раз наблюдали, как грузовики привозят на поля снег, содержащий вредные примеси.

- Экологический вред, который нанесен этим полям, сложно нейтрализовать, - сказал активист Артем Белоконь. - Примеси, содержащиеся в снеге с курских дорог, окажутся в грунтовых водах или даже в реке Тускарь. Сегодняшний совместный мониторинг с департаментом экологической безопасности и природопользования Курской области – первый, но не последний.

По словам Константина Полякова, департаментом начато административное расследование, чтобы найти лиц, допустивших несанкционированное размещение свалки загрязненного снега, и предотвращения подобных случаев в дальнейшем.

Сейчас устанавливают собственника земельного участка, который обязан отвечать за его содержание. По результатам административного расследования виновные будут оштрафованы, сказали в администрации региона. Для юридических лиц штраф предусмотрен от 100 до 250 тысяч рублей, либо приостановка деятельности предприятия на срок до 90 суток; для граждан - в размере от 1 до 2 тысяч рублей; для должностных лиц - от 10 до 30 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 50 тысяч рублей.