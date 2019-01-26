В Курске наркоман почти год ездил за рулем
Права у мужичны изъял суд
Местные дороги и водители не безопасныФото: Светлана ВОЛКОВА
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Курянину было выдано водительское удостоверение категории «ВВ1», «СС1», срок действия которого 10 лет.
По информации ОБУЗ «Железногорская городская больница № 2» в 2017 году мужчина поставлен на учет у врача нарколога с диагнозом «Синдром зависимости от нескольких психоактивных веществ». Заболевание подтверждено амбулаторной судебно-психиатрической экспертизой и является медицинским противопоказанием к управлению транспортным средством, сказали в прокуратуре.
Железногорский межрайонный прокурор направил в суд административный иск об аннулировании водительских прав для наркомана.
Суд изъял права у курянина.