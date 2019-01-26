В Курске наркоман почти год ездил за рулем

СЕГОДНЯ 10:59 2019-01-26T10:59:48+03:00

Местные дороги и водители не безопасны Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Курянину было выдано водительское удостоверение категории «ВВ1», «СС1», срок действия которого 10 лет.

По информации ОБУЗ «Железногорская городская больница № 2» в 2017 году мужчина поставлен на учет у врача нарколога с диагнозом «Синдром зависимости от нескольких психоактивных веществ». Заболевание подтверждено амбулаторной судебно-психиатрической экспертизой и является медицинским противопоказанием к управлению транспортным средством, сказали в прокуратуре.

Железногорский межрайонный прокурор направил в суд административный иск об аннулировании водительских прав для наркомана.

Суд изъял права у курянина.