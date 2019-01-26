В Курской области в жилом доме выгорела комната

СЕГОДНЯ 10:27 2019-01-26T10:27:24+03:00

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В 17:58 25 января на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе 1-е Банино Фатежского района.

По данным МЧС пожарные прибыли на место ЧП в 18:14 и приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 18:18, ликвидировано в 18:21. Пострадавших нет, сказали в МЧС.

В результате пожара в жилом деревянном доме размером в чердачном помещении сгорел мусор на площади 25 квадратов и выгорела комната, сообщили в Управлении.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.