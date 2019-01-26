Автопарк курской МЧС пополнился сверхпроходимой шеститонной цистерной

СЕГОДНЯ 08:47 2019-01-26T08:47:22+03:00

Пожарные говорят, что новая техника позволит им тушить огонь более эффективно Фото: Из архива КП.

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Автопарк пожарной части Черемисиновского района пополнился. На вооружение местной пожарно-спасательной части №46 поступила новая шеститонная пожарная автоцистерна «УРАЛ».

Автомобиль отличается повышенной проходимостью. Он укомплектован современным пожарно-техническим вооружением и, безусловно, станет хорошим подспорьем в спасательном деле. Огромная машина очень заинтересовала юнармейцев, которые приехали на торжественное мероприятие. Начальник части рассказал ребятам о работе пожарных и ознакомил с новой техникой.

Также сейчас в здании пожарной части Черемисиновского района активно идет капитальный ремонт. Уже заменена кровля, обновлены выезды, продолжается внутренняя отделка. Реконструкцию планируют завершить к апрелю.

В зону прикрытия пожарной части входит 99 населенных пунктов, где проживает 9363 человека, два объекта социальной сферы, автотрасса «Курск – Касторное».

Стоит отметить, что новая пожарная автоцистерна такого же формата поступила и на вооружение пожарной части Конышевского района.

Продолжается газификация пожарных частей. В планах на этот год провести эту работу в Мантуровском и Касторенском районах.

А в 2020 году новое пожарное депо появится в Поныровском районе.