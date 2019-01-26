Автопарк курской МЧС пополнился сверхпроходимой шеститонной цистерной
Автопарк пожарной части Черемисиновского района пополнился. На вооружение местной пожарно-спасательной части №46 поступила новая шеститонная пожарная автоцистерна «УРАЛ».
Автомобиль отличается повышенной проходимостью. Он укомплектован современным пожарно-техническим вооружением и, безусловно, станет хорошим подспорьем в спасательном деле. Огромная машина очень заинтересовала юнармейцев, которые приехали на торжественное мероприятие. Начальник части рассказал ребятам о работе пожарных и ознакомил с новой техникой.
Также сейчас в здании пожарной части Черемисиновского района активно идет капитальный ремонт. Уже заменена кровля, обновлены выезды, продолжается внутренняя отделка. Реконструкцию планируют завершить к апрелю.
В зону прикрытия пожарной части входит 99 населенных пунктов, где проживает 9363 человека, два объекта социальной сферы, автотрасса «Курск – Касторное».
Стоит отметить, что новая пожарная автоцистерна такого же формата поступила и на вооружение пожарной части Конышевского района.
Продолжается газификация пожарных частей. В планах на этот год провести эту работу в Мантуровском и Касторенском районах.
А в 2020 году новое пожарное депо появится в Поныровском районе.