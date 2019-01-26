На курском хлебозаводе грузовик переехал мужчине ноги

СЕГОДНЯ 08:38 2019-01-26T08:38:16+03:00

В минувшем году на производстве в регионе произошло более 300 несчастных случаев Фото: Из архива КП.

С начала года уже 13 курян пострадали на производстве

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Наступивший 2019 год пополнил список несчастных случаев на производстве в Курской области. Уже за первые четыре недели зафиксирована серия ЧП, обернувшихся легкими травмами для одиннадцати человек и тяжелыми для двух.

Несчастный случай произошел на одном из хлебозаводов Курска. Там во время «выкачивания» муки автомобиль, груженый сыпучим продуктом, переехал обе ноги 54-летнему водителю-экспедитору. Бригада «скорой помощи» констатировала перелом и травмы мягких тканей. Пострадавшего госпитализировали, девять дней он провел в реанимации. Теперь мужчине предстоит операция в ожоговом отделении областной клинической больницы.

Всего же в 2018 году в Курской области зафиксировано 232 несчастных случая на производстве, из них 34 тяжелых и 14 смертельных.