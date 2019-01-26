Под Курском ночью горел дом

СЕГОДНЯ 08:33 2019-01-26T08:33:13+03:00

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В 02:15 26 января на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о том, что горит жилой дом в селе Илек Беловского района.

По данным МЧС пожарные прибыли на место ЧП в 02:35 и приступили к ликвидации пожара. Загорание локализовано в 02:38, ликвидировано в 02:41. Пострадавших нет, сообщили в МЧС региона. Огонь в деревянном доме уничтожил частично потолочные перекрытия.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.