Под Курском ночью горел дом
В 02:15 26 января на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о том, что горит жилой дом в селе Илек Беловского района.
По данным МЧС пожарные прибыли на место ЧП в 02:35 и приступили к ликвидации пожара. Загорание локализовано в 02:38, ликвидировано в 02:41. Пострадавших нет, сообщили в МЧС региона. Огонь в деревянном доме уничтожил частично потолочные перекрытия.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.