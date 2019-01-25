В Курске пройдет конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах

СЕГОДНЯ 18:10 2019-01-25T18:10:16+03:00

Конкурс проходит на родине известного композитора Георгия Свиридова Фото: из открытых источников

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26 января в 10.00 в ДШИ № 5 им. Д.Д. Шостаковича (Курск, Школьная, 3-а) пройдет X открытый конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах «Секреты интерпретации».

Конкурс - это обогащение новыми идеями и трактовками, выявление и поддержка наиболее талантливых и перспективных детей и молодежи в области инструментального искусства, стимулирование интереса к богатейшему наследию русской и зарубежной классики и современной музыки.

По итогам конкурса участникам присуждаются звания обладателя Гран-При, лауреата I, II, III степени, дипломанта.

Жюри: А.В. Тимошенко (Москва) (председатель) - солистка Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета, преподаватель Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова; Т.И. Гончаренко (Орел) - преподаватель Детской музыкальной школы им. В.С. Калинникова; И.В. Грачева (Курск) - председатель предметно-цикловой комиссии «Оркестровые струнные инструменты», преподаватель Курского музыкального колледжа им. Свиридова.