2019-01-25T18:05:53+03:00
Общество

Дома курян проверят МЧС и газовики

Рейды пройдут в основном по жилью "барачного типа"
Ольга ДАНИЛОВА
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Проверки пройдут во всех районах областиПроверки пройдут во всех районах областиФото: Из архива КП.
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В области стартовал месячник «Безопасное отопление». Для обеспечения безопасности при использовании газового оборудования и печей в жилых домах Противопожарная служба Курской области до 21 февраля года проводит месячник «Безопасное отопление».

Сотрудники ведомства с привлечением представителей районных администраций, регионального управления МЧС, газовой службы, электросетей и добровольцев проводят обходы домов. В первую очередь, осматривают дома барачного типа. Особое внимание – гражданам группы риска.

Специалисты проверяют исправность отопительных печей, газового оборудования, в том числе газовых котлов, колонок, плит, электроотопления. Все выявленные нарушения устраняются на месте. Не будет лишней и разъяснительная беседа с жильцами. Старосты населенных пунктов помогают в организации сходов граждан, где все жизненно важные правила закрепляются еще раз.

Такие профилактические мероприятия затронут все районы области.

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