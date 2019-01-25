Дома курян проверят МЧС и газовики
В области стартовал месячник «Безопасное отопление». Для обеспечения безопасности при использовании газового оборудования и печей в жилых домах Противопожарная служба Курской области до 21 февраля года проводит месячник «Безопасное отопление».
Сотрудники ведомства с привлечением представителей районных администраций, регионального управления МЧС, газовой службы, электросетей и добровольцев проводят обходы домов. В первую очередь, осматривают дома барачного типа. Особое внимание – гражданам группы риска.
Специалисты проверяют исправность отопительных печей, газового оборудования, в том числе газовых котлов, колонок, плит, электроотопления. Все выявленные нарушения устраняются на месте. Не будет лишней и разъяснительная беседа с жильцами. Старосты населенных пунктов помогают в организации сходов граждан, где все жизненно важные правила закрепляются еще раз.
Такие профилактические мероприятия затронут все районы области.