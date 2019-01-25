2019-01-25T15:04:53+03:00
Происшествия

Курянин лишился 120 тысяч при покупке машины

Мужчину развели мошенники
Яна ШЕЛЕСТ
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Злоумышленников разыскивает полицияЗлоумышленников разыскивает полицияФото: Из архива "КП"
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Житель Курска увидел в интернете объявление о продаже седельного тягача по небольшой цене и связался с его хозяином. Мужчина сказал, что машина находится в Питере в отличном техническом состоянии.

В разговоре собеседник также упомянул, что желающих купить грузовик много. Не желая упускать выгодную сделку, курянин перечислил продавцу задаток. Получив 120 тысяч, хозяин объявления перестал выходить на связь.

Потерпевший понял, что совершил ошибку и обратился в банк с требованием отмены транзакции, а затем написал заявление в полицию. Несмотря на старания курянина, злоумышленники все же успели вывести деньги со своего счета.

В УВД возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение похищенных средств и разыскивают граждан, подозреваемых в совершении мошенничества.

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