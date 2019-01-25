В Курской области выбирают человека года

СЕГОДНЯ 14:42 2019-01-25T14:45:38+03:00

От курян поступило уже более ста предложений

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9 февраля в Курской областной филармонии состоится церемония награждения курян, удостоенных звания «Человек года - 2018», сообщили в областной администрации.

Сейчас оргкомитет конкурса собирает предложения, активно поступающие от жителей Курской области, организаций и предприятий, и определяется с числом номинаций.

— Достойных людей в Курской области очень много. Мы уже рассмотрели более ста предложений, но у нас еще остаются номинации, по которым мы не определились, поэтому ждем новые заявки на участие, - говорит председатель оргкомитета конкурса «Человек года» Александр Рыков. - Главным критерием для нас является общественное признание.

Предложения по номинантам с обоснованием их кандидатур можно направить по электронной почте: priemnaya@mebik.ru и телефону (4712) 70-82-47.