В Курской области выбирают человека года
9 февраля в Курской областной филармонии состоится церемония награждения курян, удостоенных звания «Человек года - 2018», сообщили в областной администрации.
Сейчас оргкомитет конкурса собирает предложения, активно поступающие от жителей Курской области, организаций и предприятий, и определяется с числом номинаций.
— Достойных людей в Курской области очень много. Мы уже рассмотрели более ста предложений, но у нас еще остаются номинации, по которым мы не определились, поэтому ждем новые заявки на участие, - говорит председатель оргкомитета конкурса «Человек года» Александр Рыков. - Главным критерием для нас является общественное признание.
Предложения по номинантам с обоснованием их кандидатур можно направить по электронной почте: priemnaya@mebik.ru и телефону (4712) 70-82-47.