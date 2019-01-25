Более 60 тысяч курян не могут выехать за границу

СЕГОДНЯ 14:32 2019-01-25T14:32:32+03:00

О своих долгах можно узнать на сайте УФССП Фото: Из архива "КП"

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В 2018 году судебные приставы вынесли 60 596 постановлений о временном ограничении на выезд курян-должников из Российской Федерации. В результате применения данной меры была погашена задолженность на сумму более 364 миллионов рублей.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Курской области напоминает жителям региона, что о своих долгах можно узнать на сайте Управления (www.r46.fssprus.ru) в разделе «Узнайте о своих долгах».

Если задолженность имеется, то граждане могут ее погасить через электронные платежные системы. УФССП Курской области рекомендует гражданам во избежание неприятных ситуаций оплатить все имеющиеся долги, прежде чем планировать отпуск или деловую поездку за границу.