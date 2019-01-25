2019-01-25T14:30:25+03:00
Происшествия

СК начал проверку по факту обнаружения трупа на улице в Курске

Личность погибшего мужчины установлена
Ольга ДАНИЛОВА
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Трагедия произошла ночью 25 января на улице ЛеснойТрагедия произошла ночью 25 января на улице ЛеснойФото: Светлана ВОЛКОВА
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Сеймским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области ведет проверку по факту смерти 60-летнего мужчины на улице возле ОБУЗ Курская клиническая больница №4.

Как уже сообщала "КП", утром 25 января на улице возле ОБУЗ Курская клиническая больница №4 прохожие обнаружили тело 60-летнего мужчины. Видимых телесных повреждений на теле обнаружено не было, сказали в СК.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы, произведен осмотр места происшествия, назначена медицинская судебная экспертиза с целью установления причины смерти. Личность мужчины установлена.

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