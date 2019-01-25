В Курске пройдут соревнования по автоспорту
Гонки состоятся на трассе «Центрального автомотоклуба» 27 января и 2 февраля
2 февраля состоится второй этап соревнований по зимнему дрифтуФото: Яна ШЕЛЕСТ
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27 января в Курске на гоночной трассе «Центрального автомотоклуба» пройдут соревнования по автокроссу. Заезды будут проходить в классах: Д2 «Классика», Д2Н, Д2-Юниор (Ока), Д3-«Мини».
2 февраля состоится второй этап соревнований по зимнему дрифту. К участию допускается любой автомобиль с приводом на заднюю ось. Также будут проходить парные заезды, после тренировок и квалификации. В парные заезды пройдут лучшие восемь спортсменов. Любой пилот может отказаться участвовать в парных заездах.
Трасса «Центрального автомотоклуба» расположена в районе курского аэропорта. На гонки приглашаются участники и зрители.