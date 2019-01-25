2019-01-25T13:46:11+03:00
Происшествия

Экс-полицейского осудили за мошенничество со страховыми выплатами

"Страж порядка" выдумал ДТП
Ольга ДАНИЛОВА
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Мошенничество заподозрила страховая компанияМошенничество заподозрила страховая компанияФото: Из архива КП.
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Суд вынес приговор 36-летнему инспектору дорожно-патрульной службы ГИБДД МО МВД России «Щигровский». Он признан виновным по статьям "Мошенничество в сфере страхования" и "Служебный подлог".

В январе 2017 года он взял у своей знакомой на время автомобиль. Через полгода она потребовала вернуть его. Во время эксплуатации полицейский поцарапал машину. Поэтому решил смошенничать и инсценировать ДТП. Для этого он сам оформил официальные документы, в которые внес ложные сведения о дорожно-транспортном происшествии, якобы произошедшем 22 июля с участием этого автомобиля и еще одного, водитель которого стал якобы виновником ДТП. После этого он передал подложные документы хозяйке авто и предложил ей обратиться в страховую компанию и получить выплату, что женщина и сделала. По заключению независимой технической экспертизы стоимость ремонта автомобиля составила 28,5 тысяч рублей. Эти деньги были перечислены на расчетный счет собственницы. Страховая компания обратилась в отдел собственной безопасности УМВД России по Курской области, сотрудники которого установили, что дорожно-транспортного происшествия не было.

Суд оштрафовал экс-полицейского на 120 тысяч рублей и лишил его на полтора года права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

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