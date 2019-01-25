В Курской области с продажи сняли 89 изделий из меха

СЕГОДНЯ 13:03 2019-01-25T13:03:46+03:00

По итогам проверок возбудили 29 дел Фото: Яна ШЕЛЕСТ

У шуб не было маркировки

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В 2018 году сотрудники Роспотребнадзора Курской области провели 26 проверок в отношении торговых точек, занимающихся продажей изделий из натурального меха. Всего проверили 696 единиц меховых изделий.

По итогам проверок возбудили 29 дел об административных правонарушениях. В суд направили 26 протоколов по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ — «Продажа продукции без маркировки».

С продажи сняли 89 изделий из меха, в том числе 25 -импортного производства на общую сумму более 3 миллионов рублей.