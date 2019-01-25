2019-01-25T13:03:46+03:00
Общество

В Курской области с продажи сняли 89 изделий из меха

У шуб не было маркировки
Яна ШЕЛЕСТ
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По итогам проверок возбудили 29 делПо итогам проверок возбудили 29 делФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В 2018 году сотрудники Роспотребнадзора Курской области провели 26 проверок в отношении торговых точек, занимающихся продажей изделий из натурального меха. Всего проверили 696 единиц меховых изделий.

По итогам проверок возбудили 29 дел об административных правонарушениях. В суд направили 26 протоколов по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ — «Продажа продукции без маркировки».

С продажи сняли 89 изделий из меха, в том числе 25 -импортного производства на общую сумму более 3 миллионов рублей.

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