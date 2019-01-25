В Курске пройдут учения

СЕГОДНЯ 12:14 2019-01-25T12:16:41+03:00

По улицам будет передвигаться пожарная техника с сиреной Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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28 января с 15.00 до 18.00 на территории Спортивно-концертного комплекса в Курске, на улице Энгельса 140 «Б» пройдут пожарно-тактические учения. Во время учений по улицам будет передвигаться пожарная техника с сиреной.

Спасатели отработают вопросы взаимодействия пожарных подразделений со службами жизнеобеспечения, действия обслуживающего персонала в случае возникновения пожара. В учениях будут задействованы 14 единиц спецтехники.

Главное управление МЧС обращается ко всем жителям и гостям Курской области с просьбой проявлять спокойствие и соблюдать правила дорожного движения!