В Курске пройдут учения
Спасатели просят курян не волноваться
По улицам будет передвигаться пожарная техника с сиренойФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:
28 января с 15.00 до 18.00 на территории Спортивно-концертного комплекса в Курске, на улице Энгельса 140 «Б» пройдут пожарно-тактические учения. Во время учений по улицам будет передвигаться пожарная техника с сиреной.
Спасатели отработают вопросы взаимодействия пожарных подразделений со службами жизнеобеспечения, действия обслуживающего персонала в случае возникновения пожара. В учениях будут задействованы 14 единиц спецтехники.
Главное управление МЧС обращается ко всем жителям и гостям Курской области с просьбой проявлять спокойствие и соблюдать правила дорожного движения!