В Курске на обочине нашли замерзший труп

СЕГОДНЯ 11:23 2019-01-25T11:23:43+03:00

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О ЧП сообщили очевидцы в одной из групп в соцсети. Трагедия произошла в микрорайоне Волокно Курска. Здесь один из автомобилистов ночью обнаружил труп человека, лежащий на обочине дороге.

Погибший мужчина лежал на улице Лесной, совсем недалеко от местной больницы. По предварительным данным телесных повреждений прибывшая на место ЧП полиция у мужчины не обнаружила. Возможная причина смерти - остановка сердца.

Сейчас правоохранительные органы выясняют личность человека. К сожалению, при нем не было никаких документов.