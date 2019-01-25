2019-01-25T11:13:50+03:00
Наука

Куряне участвуют в первых в России испытаниях беспилотников для зимних дорог

Командам предстоит испытать свои разработки на полигоне НАМИ в Дмитровском районе Московской области
Ольга ДАНИЛОВА
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Куряне разработали беспилотники для российских дорогКуряне разработали беспилотники для российских дорогФото: Из архива КП.
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Команда компании «Бортовые интеллектуальные системы» станет участником первых в России испытаний беспилотных автомобилей в условиях зимних дорог. Конкурс направлен на создание беспилотного автомобиля, способного передвигаться в экстремальных условиях русской зимы. Команды испытают свои беспилотники в феврале-марте на полигоне НАМИ в Подмосковье. Финал конкурса пройдет в декабре 2019 года, победитель получит 175 млн рублей.

Всего в квалификационный этап прошли 13 команд разработчиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Томска, Рязани, Ульяновска, Курской, Владимирской, Ростовской и Челябинской областей.

С 26 февраля по 5 марта командам предстоит испытать свои беспилотники на полигоне НАМИ в Дмитровском районе Московской области. Участники должны будут выполнить серию заданий, которые позволят проверить способность автомобилей адекватно распознавать и реагировать на дорожные ситуации в сложных погодных условиях, при плохой разметке, низкой видимости дорожных знаков, наледи и снежных заносах.

Среди заданий квалификационного этапа — объезд препятствий, движение в пробке, проезд регулируемого и нерегулируемого перекрестка, поворот налево, парковка и др. На полигоне будут имитированы условия реальной городской среды: воссозданы движения пешеходов и других автомобилей, дорожные работы. Команды, успешно выполнившие как минимум половину заданий, пройдут в финал.

Финальные испытания конкурса пройдут в декабре 2019 года. Победителем станет команда, чей беспилотник сможет преодолеть технологический барьер — проехать 50 км по зимним дорогам быстрее чем за три часа, соблюдая при этом правила дорожного движения.

Конкурс Up Great «Зимний город» проводится в рамках Национальной технологической инициативы и направлен на поиск прорывных решений в сфере беспилотного транспорта.

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