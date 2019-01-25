Под Курском ночью сгорел ВАЗ

СЕГОДНЯ 10:04 2019-01-25T10:04:23+03:00

Авто в регионе горят нередко Фото: Из архива КП.

Изменить размер текста: A A

Около половины четвертого утра 24 января на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о том, что горит автомобиль в поселке Горшечное Горшеченского района.

По данным МЧС пожарные прибыли на место ЧП уже в 03:35 и приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 03:36, ликвидировано в 03:38. Пострадавших нет, сказали в МЧС.

В результате пожара в автомобиле «ВАЗ 2105» огнем повреждены моторный отсек и панель приборов.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.