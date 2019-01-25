За взятку курскому экс-замгубернатору осудили руководство стройфирмы

СЕГОДНЯ 09:22 2019-01-25T09:25:39+03:00

И экс-чиновник, и руководитель фирмы будут отбывать срок в колонии строгого режима Фото: Из архива КП.

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В Курске приговор вынесли руководству ООО «Строительная компания Своя квартира», сообщили в прокуратуре.

Руководитель строительной компании передал взятку в виде гаража, стоимостью более миллиона рублей заместителю Губернатора Курской области за то, чтобы он помог получить от государственной инспекции по строительному надзору региона заключения о том, что жилая многоэтажка соответствует требованиям технических регламентов и проектной документации.

В связи с этим прокурор Курской области завел против ООО дело об административном правонарушении по статье "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере". Компания была оштрафована на 10 млн. рублей.

Как уже сообщала "КП", прежде судом бывший заместитель губернатора Курской области был признан виновным по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Экс-чиновник получил четыре года исправительной колонии строгого режима с лишением права в течение трех лет занимать должности на государственной службе.

Руководителю строительной компании суд дал три года исправительной колонии строгого режима по статье "Дача взятки".

Каждый из них должен выплатить штраф в сумме 5 млн. 665 тыс. рублей, уточнили в прокуратуре.