В Курске сгорел вагончик с домашней птицей

СЕГОДНЯ 17:21 2019-01-24T17:21:53+03:00

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23 января в Курске на улице Бочаровской сгорел деревянный хозяйственный вагончик. Он использовался для содержания домашней птицы, которая погибла в огне. По предварительным данным причиной пожара стал оставленный без присмотра электрический обогреватель, сообщили в ГО ЧС по курской области.

С начала января 2019 года это уже третий пожар в хозяйственных постройках. Управление по делам ГО и ЧС обращается к жителям города: будьте бдительны и осторожны, соблюдайте правила пожарной безопасности!

Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;

используйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;

не перегружайте электросеть, включая в одну розетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии.

Если же беды избежать не удастся, незамедлительно обращайтесь в службу спасения по номеру 112.