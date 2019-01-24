2019-01-24T17:07:48+03:00
Общество

В Курске чиновники выйдут на расчистку остановок от снега

25 февраля пройдет "санитарная пятница"
Ольга ДАНИЛОВА
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Курск в снежном пленуКурск в снежном пленуФото: Светлана ВОЛКОВА
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Постановлением Администрации города Курска от 24.01.2019 г. 25 января объявлена санитарная пятница по уборке города от снега. Участие в работах примут и сотрудники структурных подразделений Администрации города Курска, коллективы муниципальных учреждений и предприятий, сказали в мэрии.

Основная задача - организовать расчистку остановочных площадок, пешеходных переходов и подходов к ним.

Администрация Курска обращается к горожанам с просьбой также принять посильное участие в мероприятии.

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