В Курске чиновники выйдут на расчистку остановок от снега
25 февраля пройдет "санитарная пятница"
Курск в снежном пленуФото: Светлана ВОЛКОВА
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Постановлением Администрации города Курска от 24.01.2019 г. 25 января объявлена санитарная пятница по уборке города от снега. Участие в работах примут и сотрудники структурных подразделений Администрации города Курска, коллективы муниципальных учреждений и предприятий, сказали в мэрии.
Основная задача - организовать расчистку остановочных площадок, пешеходных переходов и подходов к ним.
Администрация Курска обращается к горожанам с просьбой также принять посильное участие в мероприятии.