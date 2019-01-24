2019-01-24T15:45:37+03:00
Происшествия

Куряне пожаловались на незаконный свал снега

Сигнал поступил с улицы Полевой
Ольга ДАНИЛОВА
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Куряне утверждают, что снег с вредными примесями сбрасывают на поляКуряне утверждают, что снег с вредными примесями сбрасывают на поляФото: Светлана ВОЛКОВА
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Активисты и представители исполнительной власти проверят незаконный свал снега в Курске. В региональное отделение ОНФ в Курской области обратились куряне, которые пожаловались на то, что на улице Полевой образован несанкционированный свал снега.

По данным администрации областного центра, в Курске есть только две точки, куда разрешено свозить снег с городских улиц и дворов: на улице Дубровинского и переулке Льговском. Однако жители частного сектора на улице Полевой не раз наблюдали, как грузовики привозят на поля рядом с рекой Сейм снег, содержащий вредные примеси.

Активисты вместе с представителями департамента экологической безопасности и природопользования Курской области выедут на место для проведения мониторинга. Рейд состоится в рамках акции «Снежный фронт» и взаимодействии с оперативным штабом по уборке снега в Курской области.

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