2019-01-24T15:36:23+03:00
Звезды

В Курске выступит Пелагея

9-летней девочкой она стала обладательницей почетного титула «Лучший исполнитель народной песни в России 1996 года»
Ольга ДАНИЛОВА
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Концерт состоится 22 февраляКонцерт состоится 22 февраляФото: предоставлено организаторами.
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22 февраля на сцене МегаГриНН выступит Пелагея. Российская певица, о чьем музыкальном даровании страна узнала еще более двадцати лет назад. Именно тогда, лидер «Калинова Моста» Дмитрий Ревякин отослал на «Утреннюю звезду» видеокассету девятилетней девчонки, которая, мало того, что безоговорочно заняла первое конкурсное место, так еще и стала обладательницей почетного титула «Лучший исполнитель народной песни в России 1996 года».

Таковой она остается и сегодня, берясь за проекты, которые, казалось бы, друг с другом никак не сочетаются. С одинаковым успехом Пелагея может выступить в дуэте с Гариком Сукачевым или Вячеславом Бутусовым, записаться в трибьюте Depeche Mode, или, по приглашению Мстислава Ростроповича, оказаться на одной фестивальной сцене с Евгением Кисиным, Равви Шанкаром и Би Би Кингом. В интервью французской прессе Галина Вишневская назвала ее «будущим мировой оперной сцены».

То есть, получается — она может все. Организовать собственную группу, сняться в телевизионном фильме, завоевать «Чартову дюжину» и стать незаменимым наставником шоу «Голос». Её альбомов «Пелагея», «Девушкины песни», «Сибирский драйв» и «Тропы» народу явно не хватает. Настолько не хватает, что пираты, собрав все разрозненное, что было записано ею в студиях, выпустили еще и свой — «Пелагея. Не для тебя». Весь его массовый промышленный тираж разошелся, что называется, «влет». Так же впрочем, как и разойдутся билеты на ее выступление. Так что, поторопитесь.

22 февраля 19:00, МегаГринн

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