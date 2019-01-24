В курский БК «Динамо» перешла Наташа Ховард
Спортсменка - самый прогрессирующий игрок WNBA 2018 года
Ранее Наташа выступала за клуб "Сиэтл Шторм"Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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Курский баскетбольный клуб «Динамо» пополнила еще одна американка. В команду пришла Наташа Ховард.
Спортсменка родилась 2 сентября 1991 года в Толидо, штат Огайо, США. Позиция: тяжелый форвард. Рост 188 см. Ранее Наташа выступала за клубы: "Индиана Фивер", "Элицур", "Сеул Старз", "Миннесота Линкс", "Самсунг Блю Минкс", "Беретта Фамила", "Чжэцзян Фар Ист" и "Сиэтл Шторм".
Ховард является самым прогрессирующим игроком WNBA п итогам 2018 года. Вторым игроком женской WNBA, который выигрывал первенство WNBA два года кряду в составе разных команд (2017 и 2018 ).