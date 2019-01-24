JuniorSkills стартует в Курской области

СЕГОДНЯ 15:03 2019-01-24T15:03:34+03:00

В 2019 году чемпионат ЮниорПрофи (JuniorSkills) в Курской области проводится по пяти компетенциям Фото: Из архива КП.

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С 28 января по 1 февраля на базе областного центра развития творчества детей и юношества пройдет региональный чемпионат JuniorSkills в Курской области.

Программа ЮниорПрофи (JuniorSkills) – это программа ранней профессиональной подготовки и профориентации школьников 10-17 лет.

Цель программы – создание модели ранней профориентации и основ профессиональной подготовки обучающихся, формирование экспертного сообщества и системы соревнований по основам профессионального мастерства среди обучающихся образовательных организаций в соответствии с программой ЮниорПрофи (JuniorSkills).

В 2019 году чемпионат ЮниорПрофи (JuniorSkills) в Курской области проводится по пяти компетенциям: «Мобильная робототехника», «Электроника», «Инженерный дизайн CAD», «Интернет вещей», «Прототипирование» в рамках Всероссийского технологического фестиваля PROFEST-2019.

В чемпионате примет участие 90 ребят из Дмитриевского, Кореневского, Курского, Медвенского, Фатежского районов, а также Железногорска, Курчатова, Курска. Помимо этого, участие примут областной центр развития творчества детей и юношества, а также ЮЗГУ-Юниор, Школа 3D моделирования ЮЗГУ.

Одновременно будет проходить деловая программа, в рамках которой состоятся коуч-сеты «Современные тенденции развития дополнительного образования технической направленности» для руководителей образовательных организаций и педагогов дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической направленности, смежные с компетенциями ЮниорПрофи (JuniorSkills)

Победители чемпионата ЮниорПрофи (JuniorSkills) получат возможность принять участие во Всероссийском национальном чемпионате «PROFEST» в Москве.

Открытие чемпионата состоится 28 января в 11:00, в областном Дворец молодежи (г. Курск, ул. Белгородская, д. 14 Б). Закрытие чемпионата состоится там же 1 февраля в 11:00.

Конкурсные дни чемпионата пройдут в региональном координационном центре программы «ЮниорПрофи» (JuniorSkills) на базе областного центра развития творчества детей и юношества (г. Курск, ул. Урицкого 20).