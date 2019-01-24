Под Курском добровольцы потушили пожар

СЕГОДНЯ 14:47 2019-01-24T14:49:40+03:00

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23 января в 12:14 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании жилого деревянного дома на хуторе Мещерские дворы Щигровского района. В доме, где проживала 80-летняя женщина, около дымохода загорелся потолок, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

В гостях у курянки в этом время находилась дочь с супругом. Почувствовав запах дыма, мужчина поднялся на чердак, где и увидел, что тлеют и загораются доски. С помощью подручных средств, водой и снегом курянин стал самостоятельно тушить возгорание, а его супруга сообщила о пожаре по телефону «112».

Первыми на место происшествия прибыли добровольцы Защитинского сельсовета. Они быстро потушили огонь, не позволив пламени распространиться по чердаку. Жилой дом и имущество были спасены. Никто из людей в этом пожаре не пострадал.

В 2018 году добровольцы пожарной охраны Курской области приняли участие в тушении 300 пожаров, четыре из них ликвидировали самостоятельно, до прибытия профессиональных огнеборцев. Спасли четырех человек. Около 200 раз добровольцы выезжали возгорания сухой травы и более1500 - мусора.