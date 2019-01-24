Курянка, желая выиграть телефон, лишилась 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:26 2019-01-24T14:26:11+03:00

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В социальной сети курянке написала неизвестная женщина и сообщила, что она победила в конкурсе и стала обладателем главного приза. Чтобы получить устройство последней модели, необходимо оплатить налоги и логистику. Курянка согласилась и начала переводить деньги на указанный Интернет-кошелек. Лже-организаторы конкурса постоянно озвучивали новые сопутствующие платежи и в результате выманили у девушки 50 тысяч рублей. После этого они перестали выходить на связь, а курянка, осознав, что ее обманули, обратилась в полицию.

Уже установлено, что номер телефона злоумышленников зарегистрирован в другом регионе России. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сказали в полиции.

Полиция напоминает, что предложение о получении любых выигрышей на ресурсах, которые, вы никогда не посещали, а также предоставление колоссальной скидки при покупке в подозрительных интернет-магазинах - один из способов мошенничества.