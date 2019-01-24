На Курскую область наступают морозы

СЕГОДНЯ 13:53 2019-01-24T13:54:28+03:00

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24 января с девяти часов вечера и на протяжении суток в Курской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -15…-20 ºС, в низинах до -26 ºС, днем -10…-15 ºС.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».