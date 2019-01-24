Под Курском поймали автовора

СЕГОДНЯ 13:45 2019-01-24T13:45:14+03:00

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В Курчатове полицейские задержали прежде судимого 34-летнего местного жителя, подозреваемого в краже. Мужчина забрался в автомобиль, припаркованный во дворе дома. Взломав личинку замка водительской двери, он украл автомагнитолу, аккумулятор, а также детское кресло. Полицейские установили его личность по горячим следам.

Просмотрев записи с видеокамер, расположенных в ближайших магазинах, выяснили передвижение подозреваемого. При обыске по адресу проживания фигуранта сотрудники полиции обнаружили украденное имущество. Сейчас по этому факту проводится проверка, а также оценивается нанесенный ущерб, после чего будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.