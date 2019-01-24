Вор расплатился картой курянки за крупную покупку в магазине
Он воспользовался возможностью оплаты без введения пин-кода
Женщина лишилась денег, забыв карту в банкоматеФото: Из архива КП.
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В Курске разыскивают подозреваемого в краже денег с банковской карты курянки. Кредитку женщина забыла в банкомате после совершения операции. Отсмотрев камеры видеонаблюдения, оперативники выяснили, что карту украл молодой человек, стоявший в очереди за курянкой.
Снять деньги с нее не представилось возможность без введения пин-кода. Однако у карты имелась функции оплаты без введения секретного кода, прикладывая к специальному аппарату. Имеющиеся на карте деньги, вор потратил, сделав крупную покупку в ближайшем магазине. Сейчас личность мужчины устанавливают.