Вор расплатился картой курянки за крупную покупку в магазине

СЕГОДНЯ 13:33 2019-01-24T13:33:32+03:00

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В Курске разыскивают подозреваемого в краже денег с банковской карты курянки. Кредитку женщина забыла в банкомате после совершения операции. Отсмотрев камеры видеонаблюдения, оперативники выяснили, что карту украл молодой человек, стоявший в очереди за курянкой.

Снять деньги с нее не представилось возможность без введения пин-кода. Однако у карты имелась функции оплаты без введения секретного кода, прикладывая к специальному аппарату. Имеющиеся на карте деньги, вор потратил, сделав крупную покупку в ближайшем магазине. Сейчас личность мужчины устанавливают.