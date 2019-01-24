Курские заключенные построили храм

СЕГОДНЯ 13:31 2019-01-24T13:32:15+03:00

Изменить размер текста: A A

24 января Епископ Железногорский и Льговский Вениамин освятил храм в честь святителя Николая, расположенный на территории исправительной колонии № 3 во Льгове, сообщает пресс-служба УФСИН.

Небольшой храм-часовня работал на территории исправительного учреждения давно, но не мог вместить более 10-15 человек. В 2018 году началась его масштабная реконструкция.

Целый год храм строили на пожертвования сотрудников учреждения, московских, курских и льговских меценатов. Помощь оказывали все неравнодушные. Возводить и расписывать храм помогали и осужденные.

После освящения епископ Вениамин возглавил Божественную литургию в храме, затем осужденные причастились. Епископ поздравил руководство уголовно-исполнительной системы региона, учреждения и всех потрудившихся при устройстве и благоукрашении церкви со знаменательным событием.

Всем присутствовавшим осужденным епископ Вениамин на молитвенную память и в благословение передал святые иконки. В минуты скорби или отчаяния архипастырь призвал всегда прибегать с молитвой к Божией Матери и святым угодникам в Дом Божий.

За многолетнее сотрудничество с Курской епархией начальник УФСИН России по Курской области Владимир Назаров был награжден Архиерейской грамотой Курской епархии Русской православной церкви.