Курские заключенные построили храм
24 января Епископ Железногорский и Льговский Вениамин освятил храм в честь святителя Николая, расположенный на территории исправительной колонии № 3 во Льгове, сообщает пресс-служба УФСИН.
Небольшой храм-часовня работал на территории исправительного учреждения давно, но не мог вместить более 10-15 человек. В 2018 году началась его масштабная реконструкция.
Целый год храм строили на пожертвования сотрудников учреждения, московских, курских и льговских меценатов. Помощь оказывали все неравнодушные. Возводить и расписывать храм помогали и осужденные.
После освящения епископ Вениамин возглавил Божественную литургию в храме, затем осужденные причастились. Епископ поздравил руководство уголовно-исполнительной системы региона, учреждения и всех потрудившихся при устройстве и благоукрашении церкви со знаменательным событием.
Всем присутствовавшим осужденным епископ Вениамин на молитвенную память и в благословение передал святые иконки. В минуты скорби или отчаяния архипастырь призвал всегда прибегать с молитвой к Божией Матери и святым угодникам в Дом Божий.
За многолетнее сотрудничество с Курской епархией начальник УФСИН России по Курской области Владимир Назаров был награжден Архиерейской грамотой Курской епархии Русской православной церкви.